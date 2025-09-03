Ecotrader (ECT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00166372$ 0.00166372 $ 0.00166372 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.86%

Ecotrader (ECT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECT je $ 0.00166372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ecotrader (ECT)

Tržišna kapitalizacija $ 42.71K$ 42.71K $ 42.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Količina u optjecaju 305.34M 305.34M 305.34M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ecotrader je $ 42.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECT je 305.34M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.95K.