Ecoreal Estate Cijena danas

Trenutačna cijena Ecoreal Estate (ECOREAL) danas je $ 0.323795, s promjenom od 0.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ECOREAL u USD je $ 0.323795 po ECOREAL.

Ecoreal Estate trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 183,392,314, s količinom u optjecaju od 566.62M ECOREAL. Tijekom posljednja 24 sata, ECOREAL trgovao je između $ 0.322756 (niska) i $ 0.324043 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.324577, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01038193.

U kratkoročnim performansama, ECOREAL se kretao +0.03% u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ecoreal Estate (ECOREAL)

Tržišna kapitalizacija $ 183.39M$ 183.39M $ 183.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 323.66M$ 323.66M $ 323.66M Količina u optjecaju 566.62M 566.62M 566.62M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ecoreal Estate je $ 183.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECOREAL je 566.62M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 323.66M.