economycoin Cijena danas

Trenutačna cijena economycoin (ECONOMY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ECONOMY u USD je -- po ECONOMY.

economycoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,244.78, s količinom u optjecaju od 999.17M ECONOMY. Tijekom posljednja 24 sata, ECONOMY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ECONOMY se kretao -- u posljednjem satu i -12.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu economycoin (ECONOMY)

Tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Količina u optjecaju 999.17M 999.17M 999.17M Ukupna količina 999,171,313.177272 999,171,313.177272 999,171,313.177272

Trenutačna tržišna kapitalizacija economycoin je $ 5.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECONOMY je 999.17M, s ukupnom količinom od 999171313.177272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.24K.