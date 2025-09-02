Ecoin Finance (ECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00498989$ 0.00498989 $ 0.00498989 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) +8.13% Promjena cijene (7D) +8.13%

Ecoin Finance (ECOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECOIN je $ 0.00498989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECOIN se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i +8.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ecoin Finance (ECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 283.98K$ 283.98K $ 283.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 301.20K$ 301.20K $ 301.20K Količina u optjecaju 331.74M 331.74M 331.74M Ukupna količina 351,861,696.76 351,861,696.76 351,861,696.76

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ecoin Finance je $ 283.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECOIN je 331.74M, s ukupnom količinom od 351861696.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 301.20K.