ECO AI (ECO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ECO AI (ECO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ECO AI (ECO) Informacije EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Službena web stranica: https://eco-ai.vip/ Kupi ECO odmah!

ECO AI (ECO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ECO AI (ECO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.52K $ 14.52K $ 14.52K Ukupna količina: $ 984.62M $ 984.62M $ 984.62M Količina u optjecaju: $ 984.62M $ 984.62M $ 984.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.52K $ 14.52K $ 14.52K Povijesni maksimum: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 Povijesni minimum: $ 0.00000816 $ 0.00000816 $ 0.00000816 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ECO AI (ECO)

ECO AI (ECO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ECO AI (ECO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ECO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ECO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ECO tokena, istražite ECO cijenu tokena uživo!

ECO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ECO? Naša ECO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ECO predviđanje cijene tokena odmah!

