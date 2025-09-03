ECO AI (ECO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00189182$ 0.00189182 $ 0.00189182 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.64% Promjena cijene (7D) +2.64%

ECO AI (ECO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECO je $ 0.00189182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ECO AI (ECO)

Tržišna kapitalizacija $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Količina u optjecaju 984.64M 984.64M 984.64M Ukupna količina 984,639,959.822333 984,639,959.822333 984,639,959.822333

Trenutačna tržišna kapitalizacija ECO AI je $ 14.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECO je 984.64M, s ukupnom količinom od 984639959.822333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.44K.