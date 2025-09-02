Više o ECLIP

ECLIP Informacije o cijeni

ECLIP Bijela knjiga

ECLIP Službena web stranica

ECLIP Tokenomija

ECLIP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Eclipse Fi Logotip

Eclipse Fi Cijena (ECLIP)

Neuvršten

1 ECLIP u USD cijena uživo:

$0.00069928
$0.00069928$0.00069928
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Eclipse Fi (ECLIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:30:53 (UTC+8)

Eclipse Fi (ECLIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.493567
$ 0.493567$ 0.493567

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.08%

-0.08%

Eclipse Fi (ECLIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECLIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECLIP je $ 0.493567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECLIP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eclipse Fi (ECLIP)

$ 78.29K
$ 78.29K$ 78.29K

--
----

$ 209.78K
$ 209.78K$ 209.78K

111.95M
111.95M 111.95M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eclipse Fi je $ 78.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECLIP je 111.95M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.78K.

Eclipse Fi (ECLIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Eclipse Fi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Eclipse Fi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Eclipse Fi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Eclipse Fi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+11.37%
60 dana$ 0-29.83%
90 dana$ 0--

Što je Eclipse Fi (ECLIP)

What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Eclipse Fi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Eclipse Fi (ECLIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Eclipse Fi (ECLIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Eclipse Fi.

Provjerite Eclipse Fi predviđanje cijene sada!

ECLIP u lokalnim valutama

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Eclipse Fi (ECLIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ECLIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Eclipse Fi (ECLIP)

Koliko Eclipse Fi (ECLIP) vrijedi danas?
Cijena ECLIP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ECLIP u USD?
Trenutačna cijena ECLIP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Eclipse Fi?
Tržišna kapitalizacija za ECLIP je $ 78.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ECLIP?
Količina u optjecaju za ECLIP je 111.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ECLIP?
ECLIP je postigao ATH cijenu od 0.493567 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ECLIP?
ECLIP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ECLIP?
24-satni obujam trgovanja za ECLIP je -- USD.
Hoće li ECLIP još narasti ove godine?
ECLIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ECLIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:30:53 (UTC+8)

Eclipse Fi (ECLIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.