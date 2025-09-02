Eclipse Fi (ECLIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.493567$ 0.493567 $ 0.493567 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.08% Promjena cijene (7D) -0.08%

Eclipse Fi (ECLIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECLIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECLIP je $ 0.493567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECLIP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eclipse Fi (ECLIP)

Tržišna kapitalizacija $ 78.29K$ 78.29K $ 78.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 209.78K$ 209.78K $ 209.78K Količina u optjecaju 111.95M 111.95M 111.95M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eclipse Fi je $ 78.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECLIP je 111.95M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.78K.