EchoMetrix Cijena danas

Trenutačna cijena EchoMetrix (MTX) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MTX u USD je -- po MTX.

EchoMetrix trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,761.34, s količinom u optjecaju od 100.00M MTX. Tijekom posljednja 24 sata, MTX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MTX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EchoMetrix (MTX)

Tržišna kapitalizacija $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EchoMetrix je $ 7.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.76K.