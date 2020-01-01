Echelon Prime (PRIME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Echelon Prime (PRIME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Echelon Prime (PRIME) Informacije PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Službena web stranica: https://echelon.io/ Bijela knjiga: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/ Kupi PRIME odmah!

Echelon Prime (PRIME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Echelon Prime (PRIME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 103.64M $ 103.64M $ 103.64M Ukupna količina: $ 111.11M $ 111.11M $ 111.11M Količina u optjecaju: $ 54.23M $ 54.23M $ 54.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 212.32M $ 212.32M $ 212.32M Povijesni maksimum: $ 28.0 $ 28.0 $ 28.0 Povijesni minimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Trenutna cijena: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Saznajte više o cijeni Echelon Prime (PRIME)

Echelon Prime (PRIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Echelon Prime (PRIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRIME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRIME tokena, istražite PRIME cijenu tokena uživo!

PRIME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRIME? Naša PRIME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRIME predviđanje cijene tokena odmah!

