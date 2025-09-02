Echelon Prime (PRIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.85 24-satna najviša cijena $ 1.99 Najviša cijena ikada $ 28.0 Najniža cijena $ 1.19 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -3.77% Promjena cijene (7D) -8.14%

Echelon Prime (PRIME) cijena u stvarnom vremenu je $1.89. Tijekom protekla 24 sata, PRIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.85 i najviše cijene $ 1.99, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIME je $ 28.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.19.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIME se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -3.77% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Echelon Prime (PRIME)

Tržišna kapitalizacija $ 102.42M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 209.83M Količina u optjecaju 54.23M Ukupna količina 111,111,111.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Echelon Prime je $ 102.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIME je 54.23M, s ukupnom količinom od 111111111.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.83M.