Echelon Prime Cijena (PRIME)

1 PRIME u USD cijena uživo:

$1.89
$1.89
-3.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Echelon Prime (PRIME)
Echelon Prime (PRIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.85
$ 1.85
24-satna najniža cijena
$ 1.99
$ 1.99
24-satna najviša cijena

$ 1.85
$ 1.85

$ 1.99
$ 1.99

$ 28.0
$ 28.0

$ 1.19
$ 1.19

-0.23%

-3.77%

-8.14%

-8.14%

Echelon Prime (PRIME) cijena u stvarnom vremenu je $1.89. Tijekom protekla 24 sata, PRIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.85 i najviše cijene $ 1.99, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIME je $ 28.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.19.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIME se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -3.77% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Echelon Prime (PRIME)

$ 102.42M
$ 102.42M

--
--

$ 209.83M
$ 209.83M

54.23M
54.23M

111,111,111.0
111,111,111.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Echelon Prime je $ 102.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIME je 54.23M, s ukupnom količinom od 111111111.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.83M.

Echelon Prime (PRIME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Echelon Prime u USD iznosila je $ -0.074152365741634.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Echelon Prime u USD iznosila je $ -0.1028071170.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Echelon Prime u USD iznosila je $ -0.4348797390.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Echelon Prime u USD iznosila je $ -0.9969141760026866.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.074152365741634-3.77%
30 dana$ -0.1028071170-5.43%
60 dana$ -0.4348797390-23.00%
90 dana$ -0.9969141760026866-34.53%

Što je Echelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Echelon Prime (PRIME)

Službena web-stranica

Echelon Prime Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Echelon Prime (PRIME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Echelon Prime (PRIME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Echelon Prime.

Provjerite Echelon Prime predviđanje cijene sada!

PRIME u lokalnim valutama

Echelon Prime (PRIME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Echelon Prime (PRIME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRIME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Echelon Prime (PRIME)

Koliko Echelon Prime (PRIME) vrijedi danas?
Cijena PRIME uživo u USD je 1.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRIME u USD?
Trenutačna cijena PRIME u USD je $ 1.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Echelon Prime?
Tržišna kapitalizacija za PRIME je $ 102.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRIME?
Količina u optjecaju za PRIME je 54.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRIME?
PRIME je postigao ATH cijenu od 28.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRIME?
PRIME je vidio ATL cijenu od 1.19 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRIME?
24-satni obujam trgovanja za PRIME je -- USD.
Hoće li PRIME još narasti ove godine?
PRIME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRIME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Echelon Prime (PRIME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.