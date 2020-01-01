ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ebUSD Stablecoin (EBUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Informacije Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu's edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Službena web stranica: https://ebisu.money/

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ebUSD Stablecoin (EBUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 755.64K Ukupna količina: $ 765.55K Količina u optjecaju: $ 765.55K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 755.64K Povijesni maksimum: $ 1.004 Povijesni minimum: $ 0.954662 Trenutna cijena: $ 0.987991

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ebUSD Stablecoin (EBUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EBUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EBUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EBUSD tokena, istražite EBUSD cijenu tokena uživo!

