ebUSD Stablecoin (EBUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.991748 $ 0.991748 $ 0.991748 24-satna najniža cijena $ 0.992438 $ 0.992438 $ 0.992438 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.991748$ 0.991748 $ 0.991748 24-satna najviša cijena $ 0.992438$ 0.992438 $ 0.992438 Najviša cijena ikada $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Najniža cijena $ 0.954662$ 0.954662 $ 0.954662 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.992102. Tijekom protekla 24 sata, EBUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991748 i najviše cijene $ 0.992438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBUSD je $ 1.004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.954662.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 719.87K$ 719.87K $ 719.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 719.87K$ 719.87K $ 719.87K Količina u optjecaju 725.60K 725.60K 725.60K Ukupna količina 725,597.6186844029 725,597.6186844029 725,597.6186844029

Trenutačna tržišna kapitalizacija ebUSD Stablecoin je $ 719.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBUSD je 725.60K, s ukupnom količinom od 725597.6186844029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 719.87K.