ebUSD Stablecoin Cijena (EBUSD)

1 EBUSD u USD cijena uživo:

$0.992102
$0.992102
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena ebUSD Stablecoin (EBUSD)
ebUSD Stablecoin (EBUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

+0.03%

+0.13%

+0.13%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.992102. Tijekom protekla 24 sata, EBUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991748 i najviše cijene $ 0.992438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBUSD je $ 1.004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.954662.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ebUSD Stablecoin (EBUSD)

$ 719.87K
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija ebUSD Stablecoin je $ 719.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBUSD je 725.60K, s ukupnom količinom od 725597.6186844029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 719.87K.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ebUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.00025698.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ebUSD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0145168333.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ebUSD Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0019458096.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ebUSD Stablecoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00025698+0.03%
30 dana$ +0.0145168333+1.46%
60 dana$ -0.0019458096-0.19%
90 dana$ 0--

Što je ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

Resurs ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Službena web-stranica

ebUSD Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ebUSD Stablecoin (EBUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ebUSD Stablecoin (EBUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ebUSD Stablecoin.

Provjerite ebUSD Stablecoin predviđanje cijene sada!

EBUSD u lokalnim valutama

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ebUSD Stablecoin (EBUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EBUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Koliko ebUSD Stablecoin (EBUSD) vrijedi danas?
Cijena EBUSD uživo u USD je 0.992102 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EBUSD u USD?
Trenutačna cijena EBUSD u USD je $ 0.992102. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ebUSD Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za EBUSD je $ 719.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EBUSD?
Količina u optjecaju za EBUSD je 725.60K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EBUSD?
EBUSD je postigao ATH cijenu od 1.004 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EBUSD?
EBUSD je vidio ATL cijenu od 0.954662 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EBUSD?
24-satni obujam trgovanja za EBUSD je -- USD.
Hoće li EBUSD još narasti ove godine?
EBUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EBUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
