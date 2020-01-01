eBeat AI (BEATAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u eBeat AI (BEATAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

eBeat AI (BEATAI) Informacije innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution. User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background. Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes. Službena web stranica: https://ebeat.ai/ Kupi BEATAI odmah!

eBeat AI (BEATAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za eBeat AI (BEATAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 166.51K Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 166.51K Povijesni maksimum: $ 0.072452 Povijesni minimum: $ 0.00058308 Trenutna cijena: $ 0.00166552

eBeat AI (BEATAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike eBeat AI (BEATAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEATAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEATAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEATAI tokena, istražite BEATAI cijenu tokena uživo!

