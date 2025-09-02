eBeat AI (BEATAI) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00174878
24-satna najviša cijena $ 0.00181152
Najviša cijena ikada $ 0.072452
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) -0.17%
Promjena cijene (7D) -2.52%

eBeat AI (BEATAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00180386. Tijekom protekla 24 sata, BEATAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00174878 i najviše cijene $ 0.00181152, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEATAI je $ 0.072452, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEATAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu eBeat AI (BEATAI)

Tržišna kapitalizacija $ 180.39K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.39K
Količina u optjecaju 100.00M
Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija eBeat AI je $ 180.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEATAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 180.39K.