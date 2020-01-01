Eat Trade Fart (ETF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eat Trade Fart (ETF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eat Trade Fart (ETF) Informacije The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Službena web stranica: http://www.eattradefart.com Kupi ETF odmah!

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eat Trade Fart (ETF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.52K $ 79.52K $ 79.52K Ukupna količina: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M Količina u optjecaju: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.52K $ 79.52K $ 79.52K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Eat Trade Fart (ETF)

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eat Trade Fart (ETF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETF tokena, istražite ETF cijenu tokena uživo!

