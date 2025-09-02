Eat Trade Fart (ETF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) +0.62% Promjena cijene (7D) +1.41% Promjena cijene (7D) +1.41%

Eat Trade Fart (ETF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETF se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, +0.62% u posljednjih 24 sata i +1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Količina u optjecaju 998.54M 998.54M 998.54M Ukupna količina 998,538,451.651607 998,538,451.651607 998,538,451.651607

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eat Trade Fart je $ 79.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETF je 998.54M, s ukupnom količinom od 998538451.651607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.35K.