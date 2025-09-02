Eastworld (SN94) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.428351 $ 0.428351 $ 0.428351 24-satna najniža cijena $ 0.479632 $ 0.479632 $ 0.479632 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.428351$ 0.428351 $ 0.428351 24-satna najviša cijena $ 0.479632$ 0.479632 $ 0.479632 Najviša cijena ikada $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Najniža cijena $ 0.428351$ 0.428351 $ 0.428351 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +5.55% Promjena cijene (7D) +1.91% Promjena cijene (7D) +1.91%

Eastworld (SN94) cijena u stvarnom vremenu je $0.466492. Tijekom protekla 24 sata, SN94trgovalo je između najniže cijene $ 0.428351 i najviše cijene $ 0.479632, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN94 je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.428351.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN94 se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +5.55% u posljednjih 24 sata i +1.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eastworld (SN94)

Tržišna kapitalizacija $ 710.39K$ 710.39K $ 710.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 710.39K$ 710.39K $ 710.39K Količina u optjecaju 1.53M 1.53M 1.53M Ukupna količina 1,525,704.961431509 1,525,704.961431509 1,525,704.961431509

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eastworld je $ 710.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN94 je 1.53M, s ukupnom količinom od 1525704.961431509. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 710.39K.