EarthFund (1EARTH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EarthFund (1EARTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EarthFund (1EARTH) Informacije Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world. Službena web stranica: https://www.earthfund.io/

EarthFund (1EARTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EarthFund (1EARTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 133.27K $ 133.27K $ 133.27K Povijesni maksimum: $ 0.429622 $ 0.429622 $ 0.429622 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013255 $ 0.00013255 $ 0.00013255 Saznajte više o cijeni EarthFund (1EARTH)

EarthFund (1EARTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EarthFund (1EARTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 1EARTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 1EARTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 1EARTH tokena, istražite 1EARTH cijenu tokena uživo!

1EARTH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 1EARTH? Naša 1EARTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

