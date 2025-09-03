EarthFund (1EARTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.429622$ 0.429622 $ 0.429622 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -4.36% Promjena cijene (7D) -47.12% Promjena cijene (7D) -47.12%

EarthFund (1EARTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 1EARTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1EARTH je $ 0.429622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1EARTH se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -4.36% u posljednjih 24 sata i -47.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EarthFund (1EARTH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.06$ 0.06 $ 0.06 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.58K$ 145.58K $ 145.58K Količina u optjecaju 404.00 404.00 404.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EarthFund je $ 0.06, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1EARTH je 404.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.58K.