Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) +0.24% Promjena cijene (7D) +0.24%

EarthByt (EBYT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EBYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBYT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBYT se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EarthByt (EBYT)

Tržišna kapitalizacija $ 190.57K$ 190.57K $ 190.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 209.48K$ 209.48K $ 209.48K Količina u optjecaju 89.19T 89.19T 89.19T Ukupna količina 98,042,146,730,560.27 98,042,146,730,560.27 98,042,146,730,560.27

Trenutačna tržišna kapitalizacija EarthByt je $ 190.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBYT je 89.19T, s ukupnom količinom od 98042146730560.27. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.48K.