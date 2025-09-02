EarnBet (EBET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00242073$ 0.00242073 $ 0.00242073 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.93% Promjena cijene (7D) +2.93%

EarnBet (EBET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EBETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBET je $ 0.00242073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EarnBet (EBET)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Količina u optjecaju 4.42B 4.42B 4.42B Ukupna količina 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798

Trenutačna tržišna kapitalizacija EarnBet je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBET je 4.42B, s ukupnom količinom od 7039303613.363798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39M.