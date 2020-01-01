EARLY Radix (EARLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EARLY Radix (EARLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EARLY Radix (EARLY) Informacije Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Službena web stranica: https://stillearly.today/ Kupi EARLY odmah!

EARLY Radix (EARLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EARLY Radix (EARLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 327.89K $ 327.89K $ 327.89K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 327.89K $ 327.89K $ 327.89K Povijesni maksimum: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032789 $ 0.00032789 $ 0.00032789 Saznajte više o cijeni EARLY Radix (EARLY)

EARLY Radix (EARLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EARLY Radix (EARLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EARLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EARLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EARLY tokena, istražite EARLY cijenu tokena uživo!

EARLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EARLY? Naša EARLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

