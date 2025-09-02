EARLY Radix (EARLY) Informacije o cijeni (USD)

EARLY Radix (EARLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EARLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EARLY je $ 0.00636156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EARLY se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i -7.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EARLY Radix (EARLY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija EARLY Radix je $ 348.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EARLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 348.59K.