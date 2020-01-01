earl (EARL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u earl (EARL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

earl (EARL) Informacije $EARL is Memecoin on Solana network, $EARL is here to make memecoins great again. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $EARL is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. With $EARL, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Službena web stranica: https://www.earlfromsol.com/ Kupi EARL odmah!

earl (EARL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za earl (EARL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 103.14K $ 103.14K $ 103.14K Ukupna količina: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M Količina u optjecaju: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.14K $ 103.14K $ 103.14K Povijesni maksimum: $ 0.04637813 $ 0.04637813 $ 0.04637813 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010319 $ 0.00010319 $ 0.00010319 Saznajte više o cijeni earl (EARL)

earl (EARL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike earl (EARL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EARL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EARL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EARL tokena, istražite EARL cijenu tokena uživo!

EARL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EARL? Naša EARL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EARL predviđanje cijene tokena odmah!

