EAGLES WINGS Cijena danas

Trenutačna cijena EAGLES WINGS (EGW) danas je --, s promjenom od 3.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGW u USD je -- po EGW.

EAGLES WINGS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,876, s količinom u optjecaju od 446.95B EGW. Tijekom posljednja 24 sata, EGW trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, EGW se kretao -0.32% u posljednjem satu i -21.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EAGLES WINGS (EGW)

Tržišna kapitalizacija $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Količina u optjecaju 446.95B 446.95B 446.95B Ukupna količina 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Trenutačna tržišna kapitalizacija EAGLES WINGS je $ 29.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGW je 446.95B, s ukupnom količinom od 446949443649.4603. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.88K.