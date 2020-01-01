Eafin (EAFIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eafin (EAFIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eafin (EAFIN) Informacije Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Službena web stranica: https://eafin.tech/ Bijela knjiga: https://eafin.tech/litepaper Kupi EAFIN odmah!

Eafin (EAFIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eafin (EAFIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.16M $ 12.16M $ 12.16M Ukupna količina: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Količina u optjecaju: $ 218.03M $ 218.03M $ 218.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 90.22M $ 90.22M $ 90.22M Povijesni maksimum: $ 0.410177 $ 0.410177 $ 0.410177 Povijesni minimum: $ 0.055632 $ 0.055632 $ 0.055632 Trenutna cijena: $ 0.055762 $ 0.055762 $ 0.055762 Saznajte više o cijeni Eafin (EAFIN)

Eafin (EAFIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eafin (EAFIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EAFIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EAFIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EAFIN tokena, istražite EAFIN cijenu tokena uživo!

EAFIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EAFIN? Naša EAFIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EAFIN predviđanje cijene tokena odmah!

