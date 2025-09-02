Više o EAFIN

EAFIN Informacije o cijeni

EAFIN Bijela knjiga

EAFIN Službena web stranica

EAFIN Tokenomija

EAFIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Eafin Logotip

Eafin Cijena (EAFIN)

Neuvršten

1 EAFIN u USD cijena uživo:

$0.055762
$0.055762$0.055762
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Eafin (EAFIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:10:48 (UTC+8)

Eafin (EAFIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.410177
$ 0.410177$ 0.410177

$ 0.055632
$ 0.055632$ 0.055632

--

--

0.00%

0.00%

Eafin (EAFIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.055762. Tijekom protekla 24 sata, EAFINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EAFIN je $ 0.410177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EAFIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eafin (EAFIN)

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

--
----

$ 90.22M
$ 90.22M$ 90.22M

218.03M
218.03M 218.03M

1,618,033,989.0
1,618,033,989.0 1,618,033,989.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eafin je $ 12.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EAFIN je 218.03M, s ukupnom količinom od 1618033989.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.22M.

Eafin (EAFIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Eafin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Eafin u USD iznosila je $ -0.0186966807.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Eafin u USD iznosila je $ -0.0101687081.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Eafin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0186966807-33.52%
60 dana$ -0.0101687081-18.23%
90 dana$ 0--

Što je Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Eafin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Eafin (EAFIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Eafin (EAFIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Eafin.

Provjerite Eafin predviđanje cijene sada!

EAFIN u lokalnim valutama

Eafin (EAFIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Eafin (EAFIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EAFIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Eafin (EAFIN)

Koliko Eafin (EAFIN) vrijedi danas?
Cijena EAFIN uživo u USD je 0.055762 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EAFIN u USD?
Trenutačna cijena EAFIN u USD je $ 0.055762. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Eafin?
Tržišna kapitalizacija za EAFIN je $ 12.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EAFIN?
Količina u optjecaju za EAFIN je 218.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EAFIN?
EAFIN je postigao ATH cijenu od 0.410177 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EAFIN?
EAFIN je vidio ATL cijenu od 0.055632 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EAFIN?
24-satni obujam trgovanja za EAFIN je -- USD.
Hoće li EAFIN još narasti ove godine?
EAFIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EAFIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:10:48 (UTC+8)

Eafin (EAFIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.