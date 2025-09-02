Eafin (EAFIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.410177$ 0.410177 $ 0.410177 Najniža cijena $ 0.055632$ 0.055632 $ 0.055632 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Eafin (EAFIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.055762. Tijekom protekla 24 sata, EAFINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EAFIN je $ 0.410177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EAFIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eafin (EAFIN)

Tržišna kapitalizacija $ 12.16M$ 12.16M $ 12.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.22M$ 90.22M $ 90.22M Količina u optjecaju 218.03M 218.03M 218.03M Ukupna količina 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eafin je $ 12.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EAFIN je 218.03M, s ukupnom količinom od 1618033989.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.22M.