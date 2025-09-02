Dyordotcom (DYOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00203429 24-satna najviša cijena $ 0.00212318 Najviša cijena ikada $ 0.02001748 Najniža cijena $ 0.0016664 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -3.50%

Dyordotcom (DYOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00209733. Tijekom protekla 24 sata, DYORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203429 i najviše cijene $ 0.00212318, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DYOR je $ 0.02001748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016664.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DYOR se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dyordotcom (DYOR)

Tržišna kapitalizacija $ 964.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 964.06K Količina u optjecaju 459.66M Ukupna količina 459,660,929.9930681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dyordotcom je $ 964.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DYOR je 459.66M, s ukupnom količinom od 459660929.9930681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 964.06K.