DYOR hub (DYORHUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DYOR hub (DYORHUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DYOR hub (DYORHUB) Informacije DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users. Službena web stranica: https://dyorhub.xyz/ Kupi DYORHUB odmah!

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DYOR hub (DYORHUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 102.37K $ 102.37K $ 102.37K Ukupna količina: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Količina u optjecaju: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 102.37K $ 102.37K $ 102.37K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010263 $ 0.00010263 $ 0.00010263 Saznajte više o cijeni DYOR hub (DYORHUB)

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DYOR hub (DYORHUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYORHUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYORHUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DYORHUB tokena, istražite DYORHUB cijenu tokena uživo!

DYORHUB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DYORHUB? Naša DYORHUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DYORHUB predviđanje cijene tokena odmah!

