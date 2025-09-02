DYOR hub (DYORHUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +2.66% Promjena cijene (7D) -1.38%

DYOR hub (DYORHUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DYORHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DYORHUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DYORHUB se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DYOR hub (DYORHUB)

Tržišna kapitalizacija $ 95.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.38K Količina u optjecaju 997.51M Ukupna količina 997,507,102.080198

Trenutačna tržišna kapitalizacija DYOR hub je $ 95.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DYORHUB je 997.51M, s ukupnom količinom od 997507102.080198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.38K.