DYOR hub Logotip

DYOR hub Cijena (DYORHUB)

Neuvršten

1 DYORHUB u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DYOR hub (DYORHUB)
DYOR hub (DYORHUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+2.66%

-1.38%

-1.38%

DYOR hub (DYORHUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DYORHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DYORHUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DYORHUB se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DYOR hub (DYORHUB)

$ 95.38K
$ 95.38K$ 95.38K

--
----

$ 95.38K
$ 95.38K$ 95.38K

997.51M
997.51M 997.51M

997,507,102.080198
997,507,102.080198 997,507,102.080198

Trenutačna tržišna kapitalizacija DYOR hub je $ 95.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DYORHUB je 997.51M, s ukupnom količinom od 997507102.080198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.38K.

DYOR hub (DYORHUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DYOR hub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DYOR hub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DYOR hub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DYOR hub u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.66%
30 dana$ 0+26.06%
60 dana$ 0-20.65%
90 dana$ 0--

Što je DYOR hub (DYORHUB)

DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.

Resurs DYOR hub (DYORHUB)

Službena web-stranica

DYOR hub Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DYOR hub (DYORHUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DYOR hub (DYORHUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DYOR hub.

Provjerite DYOR hub predviđanje cijene sada!

DYORHUB u lokalnim valutama

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DYOR hub (DYORHUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DYORHUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DYOR hub (DYORHUB)

Koliko DYOR hub (DYORHUB) vrijedi danas?
Cijena DYORHUB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DYORHUB u USD?
Trenutačna cijena DYORHUB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DYOR hub?
Tržišna kapitalizacija za DYORHUB je $ 95.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DYORHUB?
Količina u optjecaju za DYORHUB je 997.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DYORHUB?
DYORHUB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DYORHUB?
DYORHUB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DYORHUB?
24-satni obujam trgovanja za DYORHUB je -- USD.
Hoće li DYORHUB još narasti ove godine?
DYORHUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DYORHUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.