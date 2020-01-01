Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dynamic Crypto Index (DCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dynamic Crypto Index (DCI) Informacije DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Službena web stranica: https://dcindex.io/ Bijela knjiga: https://dcindex.io/whitepaper

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dynamic Crypto Index (DCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ukupna količina: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 Količina u optjecaju: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Povijesni maksimum: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 Povijesni minimum: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 Trenutna cijena: $ 10,677.45 $ 10,677.45 $ 10,677.45 Saznajte više o cijeni Dynamic Crypto Index (DCI)

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dynamic Crypto Index (DCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCI tokena, istražite DCI cijenu tokena uživo!

