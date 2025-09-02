Više o DCI

Dynamic Crypto Index Logotip

Dynamic Crypto Index Cijena (DCI)

Neuvršten

1 DCI u USD cijena uživo:

$10,532.55
$10,532.55$10,532.55
-0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dynamic Crypto Index (DCI)
Dynamic Crypto Index (DCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 10,463.71
$ 10,463.71$ 10,463.71
24-satna najniža cijena
$ 10,615.49
$ 10,615.49$ 10,615.49
24-satna najviša cijena

$ 10,463.71
$ 10,463.71$ 10,463.71

$ 10,615.49
$ 10,615.49$ 10,615.49

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

$ 7,178.43
$ 7,178.43$ 7,178.43

-0.04%

-0.73%

-0.12%

-0.12%

Dynamic Crypto Index (DCI) cijena u stvarnom vremenu je $10,537.89. Tijekom protekla 24 sata, DCItrgovalo je između najniže cijene $ 10,463.71 i najviše cijene $ 10,615.49, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCI je $ 18,373.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 7,178.43.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dynamic Crypto Index (DCI)

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

150.00
150.00 150.00

150.0
150.0 150.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dynamic Crypto Index je $ 1.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCI je 150.00, s ukupnom količinom od 150.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58M.

Dynamic Crypto Index (DCI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dynamic Crypto Index u USD iznosila je $ -77.59498420744.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dynamic Crypto Index u USD iznosila je $ -259.4965950390.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dynamic Crypto Index u USD iznosila je $ +1,415.2618103580.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dynamic Crypto Index u USD iznosila je $ +73.294952107545.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -77.59498420744-0.73%
30 dana$ -259.4965950390-2.46%
60 dana$ +1,415.2618103580+13.43%
90 dana$ +73.294952107545+0.70%

Što je Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Dynamic Crypto Index (DCI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Dynamic Crypto Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dynamic Crypto Index (DCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dynamic Crypto Index (DCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dynamic Crypto Index.

Provjerite Dynamic Crypto Index predviđanje cijene sada!

DCI u lokalnim valutama

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dynamic Crypto Index (DCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dynamic Crypto Index (DCI)

Koliko Dynamic Crypto Index (DCI) vrijedi danas?
Cijena DCI uživo u USD je 10,537.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCI u USD?
Trenutačna cijena DCI u USD je $ 10,537.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dynamic Crypto Index?
Tržišna kapitalizacija za DCI je $ 1.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCI?
Količina u optjecaju za DCI je 150.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCI?
DCI je postigao ATH cijenu od 18,373.68 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCI?
DCI je vidio ATL cijenu od 7,178.43 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCI?
24-satni obujam trgovanja za DCI je -- USD.
Hoće li DCI još narasti ove godine?
DCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.