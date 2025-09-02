Dynamic Crypto Index (DCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 10,463.71 $ 10,463.71 $ 10,463.71 24-satna najniža cijena $ 10,615.49 $ 10,615.49 $ 10,615.49 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 10,463.71$ 10,463.71 $ 10,463.71 24-satna najviša cijena $ 10,615.49$ 10,615.49 $ 10,615.49 Najviša cijena ikada $ 18,373.68$ 18,373.68 $ 18,373.68 Najniža cijena $ 7,178.43$ 7,178.43 $ 7,178.43 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.73% Promjena cijene (7D) -0.12% Promjena cijene (7D) -0.12%

Dynamic Crypto Index (DCI) cijena u stvarnom vremenu je $10,537.89. Tijekom protekla 24 sata, DCItrgovalo je između najniže cijene $ 10,463.71 i najviše cijene $ 10,615.49, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCI je $ 18,373.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 7,178.43.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dynamic Crypto Index (DCI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Količina u optjecaju 150.00 150.00 150.00 Ukupna količina 150.0 150.0 150.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dynamic Crypto Index je $ 1.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCI je 150.00, s ukupnom količinom od 150.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58M.