dYdX (ETHDYDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.571285 $ 0.571285 $ 0.571285 24-satna najniža cijena $ 0.620967 $ 0.620967 $ 0.620967 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.571285$ 0.571285 $ 0.571285 24-satna najviša cijena $ 0.620967$ 0.620967 $ 0.620967 Najviša cijena ikada $ 27.86$ 27.86 $ 27.86 Najniža cijena $ 0.418804$ 0.418804 $ 0.418804 Promjena cijene (1H) -0.61% Promjena cijene (1D) -5.25% Promjena cijene (7D) -5.20% Promjena cijene (7D) -5.20%

dYdX (ETHDYDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.583559. Tijekom protekla 24 sata, ETHDYDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.571285 i najviše cijene $ 0.620967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHDYDX je $ 27.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.418804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHDYDX se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, -5.25% u posljednjih 24 sata i -5.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dYdX (ETHDYDX)

Tržišna kapitalizacija $ 24.32M$ 24.32M $ 24.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 505.99M$ 505.99M $ 505.99M Količina u optjecaju 41.66M 41.66M 41.66M Ukupna količina 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306

Trenutačna tržišna kapitalizacija dYdX je $ 24.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHDYDX je 41.66M, s ukupnom količinom od 866667797.7847306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 505.99M.