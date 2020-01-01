Dyad (DYAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dyad (DYAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dyad (DYAD) Informacije DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin. Službena web stranica: https://www.dyadstable.xyz/ Bijela knjiga: https://dyad.gitbook.io/dyad-docs-v2 Kupi DYAD odmah!

Dyad (DYAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dyad (DYAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.23K $ 33.23K $ 33.23K Ukupna količina: $ 16.64K $ 16.64K $ 16.64K Količina u optjecaju: $ 16.64K $ 16.64K $ 16.64K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.23K $ 33.23K $ 33.23K Povijesni maksimum: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Povijesni minimum: $ 0.913936 $ 0.913936 $ 0.913936 Trenutna cijena: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Saznajte više o cijeni Dyad (DYAD)

Dyad (DYAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dyad (DYAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DYAD tokena, istražite DYAD cijenu tokena uživo!

