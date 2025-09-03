Više o DWOG

DWOG THE DOG Logotip

DWOG THE DOG Cijena (DWOG)

Neuvršten

1 DWOG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena DWOG THE DOG (DWOG)
DWOG THE DOG (DWOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.80%

-0.80%

DWOG THE DOG (DWOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DWOG THE DOG (DWOG)

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

--
----

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

989.20M
989.20M 989.20M

989,200,557.170956
989,200,557.170956 989,200,557.170956

Trenutačna tržišna kapitalizacija DWOG THE DOG je $ 9.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWOG je 989.20M, s ukupnom količinom od 989200557.170956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.09K.

DWOG THE DOG (DWOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DWOG THE DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DWOG THE DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DWOG THE DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DWOG THE DOG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.49%
60 dana$ 0+27.23%
90 dana$ 0--

Što je DWOG THE DOG (DWOG)

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs DWOG THE DOG (DWOG)

Službena web-stranica

DWOG THE DOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DWOG THE DOG (DWOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DWOG THE DOG (DWOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DWOG THE DOG.

Provjerite DWOG THE DOG predviđanje cijene sada!

DWOG u lokalnim valutama

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DWOG THE DOG (DWOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DWOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DWOG THE DOG (DWOG)

Koliko DWOG THE DOG (DWOG) vrijedi danas?
Cijena DWOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DWOG u USD?
Trenutačna cijena DWOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DWOG THE DOG?
Tržišna kapitalizacija za DWOG je $ 9.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DWOG?
Količina u optjecaju za DWOG je 989.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DWOG?
DWOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DWOG?
DWOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DWOG?
24-satni obujam trgovanja za DWOG je -- USD.
Hoće li DWOG još narasti ove godine?
DWOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DWOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.