DWOG THE DOG (DWOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.80% Promjena cijene (7D) -0.80%

DWOG THE DOG (DWOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DWOG THE DOG (DWOG)

Tržišna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Količina u optjecaju 989.20M 989.20M 989.20M Ukupna količina 989,200,557.170956 989,200,557.170956 989,200,557.170956

Trenutačna tržišna kapitalizacija DWOG THE DOG je $ 9.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWOG je 989.20M, s ukupnom količinom od 989200557.170956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.09K.