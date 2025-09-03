Više o DWOG

DWOG Informacije o cijeni

DWOG Službena web stranica

DWOG Tokenomija

DWOG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

dwog Logotip

dwog Cijena (DWOG)

Neuvršten

1 DWOG u USD cijena uživo:

--
----
+2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena dwog (DWOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:45:35 (UTC+8)

dwog (DWOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210053
$ 0.00210053$ 0.00210053

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.18%

-1.38%

-1.38%

dwog (DWOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWOG je $ 0.00210053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.18% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dwog (DWOG)

$ 8.83K
$ 8.83K$ 8.83K

--
----

$ 8.83K
$ 8.83K$ 8.83K

981.41M
981.41M 981.41M

981,409,476.311168
981,409,476.311168 981,409,476.311168

Trenutačna tržišna kapitalizacija dwog je $ 8.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWOG je 981.41M, s ukupnom količinom od 981409476.311168. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.83K.

dwog (DWOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dwog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dwog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dwog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dwog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.18%
30 dana$ 0-2.55%
60 dana$ 0-2.69%
90 dana$ 0--

Što je dwog (DWOG)

Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs dwog (DWOG)

Službena web-stranica

dwog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dwog (DWOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dwog (DWOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dwog.

Provjerite dwog predviđanje cijene sada!

DWOG u lokalnim valutama

dwog (DWOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dwog (DWOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DWOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dwog (DWOG)

Koliko dwog (DWOG) vrijedi danas?
Cijena DWOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DWOG u USD?
Trenutačna cijena DWOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dwog?
Tržišna kapitalizacija za DWOG je $ 8.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DWOG?
Količina u optjecaju za DWOG je 981.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DWOG?
DWOG je postigao ATH cijenu od 0.00210053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DWOG?
DWOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DWOG?
24-satni obujam trgovanja za DWOG je -- USD.
Hoće li DWOG još narasti ove godine?
DWOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DWOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:45:35 (UTC+8)

dwog (DWOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.