Dusty (DUSTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.29% Promjena cijene (1D) -3.37% Promjena cijene (7D) -13.74% Promjena cijene (7D) -13.74%

Dusty (DUSTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUSTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSTY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSTY se promijenio za -2.29% u posljednjih sat vremena, -3.37% u posljednjih 24 sata i -13.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dusty (DUSTY)

Tržišna kapitalizacija $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,689,999,999,999.0 420,689,999,999,999.0 420,689,999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dusty je $ 49.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUSTY je 420.69T, s ukupnom količinom od 420689999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.25K.