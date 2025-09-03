Više o DND

DungeonSwap Logotip

DungeonSwap Cijena (DND)

Neuvršten

1 DND u USD cijena uživo:

$0.00547507
$0.00547507$0.00547507
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DungeonSwap (DND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:39:14 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00543731
$ 0.00543731$ 0.00543731
24-satna najniža cijena
$ 0.00556227
$ 0.00556227$ 0.00556227
24-satna najviša cijena

$ 0.00543731
$ 0.00543731$ 0.00543731

$ 0.00556227
$ 0.00556227$ 0.00556227

$ 16.08
$ 16.08$ 16.08

$ 0.00533905
$ 0.00533905$ 0.00533905

-0.59%

+0.08%

+0.03%

+0.03%

DungeonSwap (DND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00547507. Tijekom protekla 24 sata, DNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00543731 i najviše cijene $ 0.00556227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DND je $ 16.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00533905.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DND se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DungeonSwap (DND)

$ 28.59K
$ 28.59K$ 28.59K

--
----

$ 32.26K
$ 32.26K$ 32.26K

5.22M
5.22M 5.22M

5,889,222.739374619
5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Trenutačna tržišna kapitalizacija DungeonSwap je $ 28.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DND je 5.22M, s ukupnom količinom od 5889222.739374619. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.26K.

DungeonSwap (DND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DungeonSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DungeonSwap u USD iznosila je $ +0.0000482008.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DungeonSwap u USD iznosila je $ +0.0000862153.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DungeonSwap u USD iznosila je $ -0.0001736766514844546.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.08%
30 dana$ +0.0000482008+0.88%
60 dana$ +0.0000862153+1.57%
90 dana$ -0.0001736766514844546-3.07%

Što je DungeonSwap (DND)

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

Resurs DungeonSwap (DND)

Službena web-stranica

DungeonSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DungeonSwap (DND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DungeonSwap (DND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DungeonSwap.

Provjerite DungeonSwap predviđanje cijene sada!

DND u lokalnim valutama

DungeonSwap (DND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DungeonSwap (DND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DungeonSwap (DND)

Koliko DungeonSwap (DND) vrijedi danas?
Cijena DND uživo u USD je 0.00547507 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DND u USD?
Trenutačna cijena DND u USD je $ 0.00547507. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DungeonSwap?
Tržišna kapitalizacija za DND je $ 28.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DND?
Količina u optjecaju za DND je 5.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DND?
DND je postigao ATH cijenu od 16.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DND?
DND je vidio ATL cijenu od 0.00533905 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DND?
24-satni obujam trgovanja za DND je -- USD.
Hoće li DND još narasti ove godine?
DND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:39:14 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

