DungeonSwap (DND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00543731 $ 0.00543731 $ 0.00543731 24-satna najniža cijena $ 0.00556227 $ 0.00556227 $ 0.00556227 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00543731$ 0.00543731 $ 0.00543731 24-satna najviša cijena $ 0.00556227$ 0.00556227 $ 0.00556227 Najviša cijena ikada $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 Najniža cijena $ 0.00533905$ 0.00533905 $ 0.00533905 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

DungeonSwap (DND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00547507. Tijekom protekla 24 sata, DNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00543731 i najviše cijene $ 0.00556227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DND je $ 16.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00533905.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DND se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DungeonSwap (DND)

Tržišna kapitalizacija $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K Količina u optjecaju 5.22M 5.22M 5.22M Ukupna količina 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Trenutačna tržišna kapitalizacija DungeonSwap je $ 28.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DND je 5.22M, s ukupnom količinom od 5889222.739374619. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.26K.