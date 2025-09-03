Više o DUN

Dungeon Arena Logotip

Dungeon Arena Cijena (DUN)

Neuvršten

1 DUN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dungeon Arena (DUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:45:20 (UTC+8)

Dungeon Arena (DUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.56%

+10.56%

Dungeon Arena (DUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dungeon Arena (DUN)

$ 7.61K
$ 7.61K$ 7.61K

--
----

$ 7.61K
$ 7.61K$ 7.61K

921.48M
921.48M 921.48M

921,480,961.368044
921,480,961.368044 921,480,961.368044

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dungeon Arena je $ 7.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUN je 921.48M, s ukupnom količinom od 921480961.368044. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.61K.

Dungeon Arena (DUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dungeon Arena u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dungeon Arena u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dungeon Arena u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dungeon Arena u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+6.76%
60 dana$ 0-1.92%
90 dana$ 0--

Što je Dungeon Arena (DUN)

Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.

DUN u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dungeon Arena (DUN)

Koliko Dungeon Arena (DUN) vrijedi danas?
Cijena DUN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUN u USD?
Trenutačna cijena DUN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dungeon Arena?
Tržišna kapitalizacija za DUN je $ 7.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUN?
Količina u optjecaju za DUN je 921.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUN?
DUN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUN?
DUN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUN?
24-satni obujam trgovanja za DUN je -- USD.
Hoće li DUN još narasti ove godine?
DUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:45:20 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.