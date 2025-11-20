DUNA AI Cijena danas

Trenutačna cijena DUNA AI (DUNA) danas je $ 0.0002414, s promjenom od 7.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DUNA u USD je $ 0.0002414 po DUNA.

DUNA AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 241,402, s količinom u optjecaju od 1.00B DUNA. Tijekom posljednja 24 sata, DUNA trgovao je između $ 0.00021018 (niska) i $ 0.00024261 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00300003, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00020326.

U kratkoročnim performansama, DUNA se kretao +2.15% u posljednjem satu i -2.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DUNA AI (DUNA)

Tržišna kapitalizacija $ 241.40K$ 241.40K $ 241.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 241.40K$ 241.40K $ 241.40K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

