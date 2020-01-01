Dumpling (DUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dumpling (DUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dumpling (DUMP) Informacije This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone's favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today! Službena web stranica: https://whoatedumpling.com/ Bijela knjiga: https://www.allrecipes.com/recipe/6900/dumplings/

Dumpling (DUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dumpling (DUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Ukupna količina: $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M Količina u optjecaju: $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Povijesni maksimum: $ 0.01561927 $ 0.01561927 $ 0.01561927 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dumpling (DUMP)

Dumpling (DUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dumpling (DUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUMP tokena, istražite DUMP cijenu tokena uživo!

DUMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUMP? Naša DUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

