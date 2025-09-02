Dumpling (DUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01561927$ 0.01561927 $ 0.01561927 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -5.60% Promjena cijene (7D) -5.60%

Dumpling (DUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUMP je $ 0.01561927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dumpling (DUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Količina u optjecaju 611.04M 611.04M 611.04M Ukupna količina 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dumpling je $ 8.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUMP je 611.04M, s ukupnom količinom od 611041588.3524473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.13K.