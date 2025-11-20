DuelNow Cijena danas

Trenutačna cijena DuelNow (DNOW) danas je $ 0.00153238, s promjenom od 6.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DNOW u USD je $ 0.00153238 po DNOW.

DuelNow trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 142,439, s količinom u optjecaju od 91.80M DNOW. Tijekom posljednja 24 sata, DNOW trgovao je između $ 0.0013568 (niska) i $ 0.00178639 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04443182, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DNOW se kretao +0.76% u posljednjem satu i -13.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DuelNow (DNOW)

Tržišna kapitalizacija $ 142.44K$ 142.44K $ 142.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Količina u optjecaju 91.80M 91.80M 91.80M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

