DuelFi (DUELFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DuelFi (DUELFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DuelFi (DUELFI) Informacije DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space. Službena web stranica: https://duelfi.io Bijela knjiga: https://duelfi-io.gitbook.io/whitepaper Kupi DUELFI odmah!

DuelFi (DUELFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DuelFi (DUELFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Ukupna količina: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Količina u optjecaju: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DuelFi (DUELFI)

DuelFi (DUELFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DuelFi (DUELFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUELFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUELFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUELFI tokena, istražite DUELFI cijenu tokena uživo!

DUELFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUELFI? Naša DUELFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUELFI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!