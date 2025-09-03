DuelFi (DUELFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.58%

DuelFi (DUELFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUELFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUELFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUELFI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DuelFi (DUELFI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.95K Količina u optjecaju 999.94M Ukupna količina 999,937,303.6146038

Trenutačna tržišna kapitalizacija DuelFi je $ 16.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUELFI je 999.94M, s ukupnom količinom od 999937303.6146038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.95K.