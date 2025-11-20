Dudu Cijena danas

Trenutačna cijena Dudu (DUDU) danas je $ 0.00000544, s promjenom od 0.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DUDU u USD je $ 0.00000544 po DUDU.

Dudu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,435.02, s količinom u optjecaju od 1.00B DUDU. Tijekom posljednja 24 sata, DUDU trgovao je između $ 0.00000509 (niska) i $ 0.00000562 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00016209, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000408.

U kratkoročnim performansama, DUDU se kretao +0.70% u posljednjem satu i -0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dudu (DUDU)

Tržišna kapitalizacija $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dudu je $ 5.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUDU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.44K.