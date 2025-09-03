Više o DUCKY

DuckyDuck Logotip

DuckyDuck Cijena (DUCKY)

Neuvršten

1 DUCKY u USD cijena uživo:

$0.0001889
+2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena DuckyDuck (DUCKY)
DuckyDuck (DUCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072443
$ 0
+0.11%

+2.24%

+7.73%

+7.73%

DuckyDuck (DUCKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKY je $ 0.072443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKY se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +2.24% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DuckyDuck (DUCKY)

$ 37.54K
--
$ 37.54K
199.72M
199,724,048.3494412
Trenutačna tržišna kapitalizacija DuckyDuck je $ 37.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKY je 199.72M, s ukupnom količinom od 199724048.3494412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.54K.

DuckyDuck (DUCKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DuckyDuck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DuckyDuck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DuckyDuck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DuckyDuck u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.24%
30 dana$ 0+24.19%
60 dana$ 0+28.54%
90 dana$ 0--

Što je DuckyDuck (DUCKY)

MATT FURIE created solana token ducky

Resurs DuckyDuck (DUCKY)

Službena web-stranica

DuckyDuck Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DuckyDuck (DUCKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DuckyDuck (DUCKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DuckyDuck.

Provjerite DuckyDuck predviđanje cijene sada!

DUCKY u lokalnim valutama

DuckyDuck (DUCKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DuckyDuck (DUCKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUCKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DuckyDuck (DUCKY)

Koliko DuckyDuck (DUCKY) vrijedi danas?
Cijena DUCKY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUCKY u USD?
Trenutačna cijena DUCKY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DuckyDuck?
Tržišna kapitalizacija za DUCKY je $ 37.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUCKY?
Količina u optjecaju za DUCKY je 199.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUCKY?
DUCKY je postigao ATH cijenu od 0.072443 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUCKY?
DUCKY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUCKY?
24-satni obujam trgovanja za DUCKY je -- USD.
Hoće li DUCKY još narasti ove godine?
DUCKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUCKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
