DuckyDuck (DUCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.072443$ 0.072443 $ 0.072443 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +2.24% Promjena cijene (7D) +7.73% Promjena cijene (7D) +7.73%

DuckyDuck (DUCKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKY je $ 0.072443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKY se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +2.24% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DuckyDuck (DUCKY)

Tržišna kapitalizacija $ 37.54K$ 37.54K $ 37.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.54K$ 37.54K $ 37.54K Količina u optjecaju 199.72M 199.72M 199.72M Ukupna količina 199,724,048.3494412 199,724,048.3494412 199,724,048.3494412

Trenutačna tržišna kapitalizacija DuckyDuck je $ 37.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKY je 199.72M, s ukupnom količinom od 199724048.3494412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.54K.