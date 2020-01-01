Ducky City (DCM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ducky City (DCM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ducky City (DCM) Informacije DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. Službena web stranica: https://duckycity.io/ Bijela knjiga: https://docs.ducky.city/ Kupi DCM odmah!

Ducky City (DCM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ducky City (DCM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Ukupna količina: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B Količina u optjecaju: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 129.23K $ 129.23K $ 129.23K Povijesni maksimum: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ducky City (DCM)

Ducky City (DCM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ducky City (DCM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCM tokena, istražite DCM cijenu tokena uživo!

