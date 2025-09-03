Više o DCM

Ducky City Cijena (DCM)

Grafikon aktualnih cijena Ducky City (DCM)
Ducky City (DCM) Informacije o cijeni (USD)

Ducky City (DCM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCM je $ 0.0027815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Ducky City (DCM)

$ 81.50K
$ 81.50K$ 81.50K

--
----

$ 129.77K
$ 129.77K$ 129.77K

3.45B
3.45B 3.45B

5,500,000,000.0
5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ducky City je $ 81.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCM je 3.45B, s ukupnom količinom od 5500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.77K.

Ducky City (DCM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ducky City u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ducky City u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ducky City u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ducky City u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.21%
60 dana$ 0+49.46%
90 dana$ 0--

Što je Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Ducky City Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ducky City (DCM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ducky City (DCM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ducky City.

Provjerite Ducky City predviđanje cijene sada!

DCM u lokalnim valutama

Ducky City (DCM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ducky City (DCM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ducky City (DCM)

Koliko Ducky City (DCM) vrijedi danas?
Cijena DCM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCM u USD?
Trenutačna cijena DCM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ducky City?
Tržišna kapitalizacija za DCM je $ 81.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCM?
Količina u optjecaju za DCM je 3.45B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCM?
DCM je postigao ATH cijenu od 0.0027815 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCM?
DCM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCM?
24-satni obujam trgovanja za DCM je -- USD.
Hoće li DCM još narasti ove godine?
DCM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ducky City (DCM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

