Ducky City (DCM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0027815$ 0.0027815 $ 0.0027815 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.33% Promjena cijene (7D) -2.33%

Ducky City (DCM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCM je $ 0.0027815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ducky City (DCM)

Tržišna kapitalizacija $ 81.50K$ 81.50K $ 81.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.77K$ 129.77K $ 129.77K Količina u optjecaju 3.45B 3.45B 3.45B Ukupna količina 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ducky City je $ 81.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCM je 3.45B, s ukupnom količinom od 5500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.77K.