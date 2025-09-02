Ducky (DUCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.04% Promjena cijene (7D) -19.18% Promjena cijene (7D) -19.18%

Ducky (DUCKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -19.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ducky (DUCKY)

Tržišna kapitalizacija $ 108.61K$ 108.61K $ 108.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.61K$ 108.61K $ 108.61K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ducky je $ 108.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKY je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.61K.